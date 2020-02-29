Рерайт книги про переговоры( 12 страниц )

РерайтингЗакрыт14 заявок726 просмотров
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Нужно сделать рерайт книги про переговоры. 30 000 знаков

https://www.dropbox.com/s/lps7g0lt6y9far1/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE.txt?dl=0

Требования: хороший русский язык, понимание бизнес терминов. 

Всего требуется сделать рерайт более 50 книг. 

4 года назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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