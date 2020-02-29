Написание SEO-статьи (копирайтинг/рерайтинг) и шаблон для размножения

РерайтингЗакрыт3 заявки251 просмотр
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Здравствуйте!

Срочно требуется  - исходная статья, порядка 3000...3500 знаков и шаблон размножения для нее под TextXpert Phoenix, по теме "Линии оборудования для производства топливных пеллет".

 

На выходе нужно получить 100...150 статей с максимально возможной уникальностью и читабельностью.

Описание процесса работы и оборудования основных узлов прилагается (вложение).

Статья - от лица нашей компании.

HTML разметка не требуется.

Ключ: "Линия оборудования для производства топливных пеллет" со склонениями в различных падежах.

В тексте желательно разместить список состава линии оборудования в соответствии с вложением.

Интересует сотрудничество на постоянной основе.

Планируется большое количество подобных заказов на всю линейку производимого оборудования (порядка 150 позиций).

При подаче заявки уточните, пожалуйста, какой реальный процент уникальности с сохранением читабельности Вы сможете обеспечить при объеме текста 3000...3500 знаков и количестве размноженных статей - 100...150.

4 года назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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