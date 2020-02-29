Ищу рерайтеров, способных писать тексты на информационный сайт компьютерной тематики. Нужно будет написать более 200 статей. Четкие Технические Задания, ключевые слова и рекомендации предоставляются непосредственно перед заказом и в процессе работы не меняются. Требования к тексту: -соблюдение требований ...
Написание SEO-статьи (копирайтинг/рерайтинг) и шаблон для размножения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Срочно требуется - исходная статья, порядка 3000...3500 знаков и шаблон размножения для нее под TextXpert Phoenix, по теме "Линии оборудования для производства топливных пеллет".
На выходе нужно получить 100...150 статей с максимально возможной уникальностью и читабельностью.
Описание процесса работы и оборудования основных узлов прилагается (вложение).
Статья - от лица нашей компании.
HTML разметка не требуется.
Ключ: "Линия оборудования для производства топливных пеллет" со склонениями в различных падежах.
В тексте желательно разместить список состава линии оборудования в соответствии с вложением.
Интересует сотрудничество на постоянной основе.
Планируется большое количество подобных заказов на всю линейку производимого оборудования (порядка 150 позиций).
При подаче заявки уточните, пожалуйста, какой реальный процент уникальности с сохранением читабельности Вы сможете обеспечить при объеме текста 3000...3500 знаков и количестве размноженных статей - 100...150.
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