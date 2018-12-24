Качественный копирайтинг/рерайтинг. Написание уникальных статей.

P. S. Некоторые работы криво оформлены, это произошло при загрузке текста в портфолио, поэтому прошу строго не судить.))

Здравствуйте. Я SEO Копирайтер с опытом работы более 5 лет. Основные личные качества в работе:

написание информационных, технических текстов;

написание статей, оптимизированных под поисковые машины;

публикация текстов на сайте;

грамотность, пунктуальность;

последовательность в повествовании;

правильная расстановка приоритетов в задачах;

выполнение работы в срок;

высокая работоспособность.

Выполню задание от 70р за 1000 знаков без пробелов. При необходимости напишу тестовое задание.

Также составлю семантическое ядро для Вашего сайта.