Качественный копирайтинг/рерайтинг. Написание уникальных статей.
P. S. Некоторые работы криво оформлены, это произошло при загрузке текста в портфолио, поэтому прошу строго не судить.))
Здравствуйте. Я SEO Копирайтер с опытом работы более 5 лет. Основные личные качества в работе:
- написание информационных, технических текстов;
- написание статей, оптимизированных под поисковые машины;
- публикация текстов на сайте;
- грамотность, пунктуальность;
- последовательность в повествовании;
- правильная расстановка приоритетов в задачах;
- выполнение работы в срок;
- высокая работоспособность.
Также составлю семантическое ядро для Вашего сайта.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Работа была выполнена качественно, в срок и в полном соответствии с заданием. Рекомендую Дениса, как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
$3
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный заказ!)
$20
7 баллов
5 лет назад
Все норм, кроме сроков
Ответный отзыв
Задача оказалась сложнее, чем рассчитывал. В целом, по срокам не сильно подвёл Юлию.
$5
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Спасибо за работу.
$2
10 баллов
7 лет назад
Выполнено быстро, в срок, удовлетворил требования заказчика.
Ответный отзыв
Оплата сразу после проверки, рекомендую Алексея, как ответственного заказчика. Спасибо за проект.
Копирайтинг
23 отзыва
$1.3/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Рерайтинг
11 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Продающие тексты
4 отзыва
$2/час
от $1от 4 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Транскрибация
3 отзыва(-1)
$0.02/час
от $10от 5 часов
нет рейтинга