ndr751

Денис ndr751

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Качественный копирайтинг/рерайтинг. Написание уникальных статей.

 P. S. Некоторые работы криво оформлены, это произошло при загрузке текста в портфолио, поэтому прошу строго не судить.))

Здравствуйте. Я SEO Копирайтер с опытом работы более 5 лет. Основные личные качества в работе:

  • написание информационных, технических текстов;
  • написание статей, оптимизированных под поисковые машины;
  • публикация текстов на сайте;
  • грамотность, пунктуальность;
  • последовательность в повествовании;
  • правильная расстановка приоритетов в задачах;
  • выполнение работы в срок;
  • высокая работоспособность.
Выполню задание от 70р за 1000 знаков без пробелов. При необходимости напишу тестовое задание.

Также составлю семантическое ядро для Вашего сайта.

 

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Отзывы заказчиков

igor_ko
Игорь 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Рерайт с исходников (Строительные материалы)
Работа была выполнена качественно, в срок и в полном соответствии с заданием. Рекомендую Дениса, как ответственного исполнителя!
Понятное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
dkanareykin
Денис 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сделать рерайт 2-х текстов
Все отлично, рекомендую!
Спасибо за интересный заказ!)
Ответный отзыв
dushevnyilogin
Юлия 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
7 баллов
5 лет назад
Необходимо составить описание к категориям
Все норм, кроме сроков
Задача оказалась сложнее, чем рассчитывал. В целом, по срокам не сильно подвёл Юлию.
Ответный отзыв
amemory
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Рерайт написание СЕО текстов нужно написать SEO текста
отлично
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
fotolavka23
Алексей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Написать продающий текст
Выполнено быстро, в срок, удовлетворил требования заказчика.
Оплата сразу после проверки, рекомендую Алексея, как ответственного заказчика. Спасибо за проект.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
23 отзыва
$1.3/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Рерайтинг
11 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Продающие тексты
4 отзыва
$2/час
от $1от 4 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Транскрибация
3 отзыва(-1)
$0.02/час
от $10от 5 часов
нет рейтинга