Требуется контент-менеджер

Наполнение сайтовЗакрыт29 заявок658 просмотров
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Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом!

Задачи, которые нужно будет сделать:

1. Разместить готовые тексты на сайте (поля: заголовок, тайтл, текст со списками и подзаголовками, вставить таблицу с ценой и т п)

2. Найти в интернете фотографии и вставить на страницы (предварительно уменьшив и сжать фото онлайн).

3. Другие не сложные работы такого же формата.

Жду предложений с оценкой часа работы, а также описания что умеете.

3 года назад
dkanareykin
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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