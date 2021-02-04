Требуется контент-менеджер

Нужно перенести контент со одной сайта клиники на новый сайт. Информацию о врачах, новости, отзывы, и т д. То есть все) Старый сайт Вордпресс, новый 1-С Битрикс Желательно иметь телеграм для обсуждения деталей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом!
Задачи, которые нужно будет сделать:
1. Разместить готовые тексты на сайте (поля: заголовок, тайтл, текст со списками и подзаголовками, вставить таблицу с ценой и т п)
2. Найти в интернете фотографии и вставить на страницы (предварительно уменьшив и сжать фото онлайн).
3. Другие не сложные работы такого же формата.
Жду предложений с оценкой часа работы, а также описания что умеете.
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