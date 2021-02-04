Требуется контент-менеджер

Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом!

Задачи, которые нужно будет сделать:

1. Разместить готовые тексты на сайте (поля: заголовок, тайтл, текст со списками и подзаголовками, вставить таблицу с ценой и т п)

2. Найти в интернете фотографии и вставить на страницы (предварительно уменьшив и сжать фото онлайн).

3. Другие не сложные работы такого же формата.

Жду предложений с оценкой часа работы, а также описания что умеете.