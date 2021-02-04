Поднятие товара в рейтиге на Розетке

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необходимо писать отзывы и коментарии для того чтобы товар поднимался в рейтингах

3 года назад
guest_16127805212249
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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