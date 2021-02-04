Поднятие товара в рейтиге на Розетке

Здравствуйте! Корректорскому бюро требуется несколько поисковиков контента. Необходимо находить статьи на польских сайтах (*.pl). Язык знать необязательно, переводчик в помощь. Но если знаете, то Вам будет легче. Работа несложная, важна креативность, умение пользоваться поисковиком и усидчивость. Дописывать, переписывать ...
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необходимо писать отзывы и коментарии для того чтобы товар поднимался в рейтингах
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