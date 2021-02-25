Добавить 1000 отзывав на сайт

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Необходимо добавить 1000 отзывов на сайт.

Пример заполнения отзывов https://rondell-group.ru/catalog/chaynye_i_kofeynye_prinadlezhnosti/chaynik_rondell_2_2_l_perfect_rds_494/

 Писать отзывы не надо, просто копируем с донора и вставляем. Пишите цену за 1 отзыв, заявки без цен рассматриваться не будут.

3 года назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
gruzan1992
Наталья 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$15
10 дней
Все отлично, спасибо за работу! Наталья отлично справилась с задачей! Рекомендую!
Оплата была быстрой, ТЗ четкое. Советую Елену как порядочного заказчика!
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