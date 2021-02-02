Добавить информацию на сайт

Добрый день.

Надо заполнить сайт http://www.skvazhina50.ru/

Для вкладки Водоснабжения - https://gbsplus.ru/uslugi/obustrojstvo-skvazhin/.

Нужно разместить информацию на странице Водоснабжение как на сайте примере, и разместить кнопки перехода (типа подробнее, которые приведут на кнопки меню (Обустройство скважины для полива, Обустройство скважины с адаптером, Обустройство скважины с кессоном).

Для вкладки Водоочистка - сделать также, как в ссылке : https://gbsplus.ru/uslugi/vodoochistka/.

Для вкладки Отопление - https://gbsplus.ru/uslugi/montazh-otopleniya/

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