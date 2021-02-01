Наполнить таблицу xls (Google Sheets) данными с сайта (1200 позиций)

Задача: есть сайт производителя оборудования HL. В таблице по наполнению прописаны ссылки на продукцию, которую будем переносить. Количество ссылок на одного исполнителя: ~600. Общее количество: 1200.

Нужно будет перейти по ссылке с товаром, взять нужные характеристики (названия, технические данные, ссылки на картинки/файлы и т.п.) и поместить в нужные ячейки своей таблицы.

Первый лист - описание. Далее смотрим лист "пример". Там по каждой ячейке в таблице есть комментарии, где указывается что и откуда взять.

Желательно оценить количество ссылок и примерное время на выполнение такого листа.

Сложность оценки в том, что есть запасные части, которые наполняются очень быстро (всего 5 ячеек), а есть продукция, у которой заполняется 20+ ячеек. Поэтому учитываем этот фактор и прикидываем объем.

Но запчастей в любом случае меньшинство.