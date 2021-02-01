СРОЧНО корректировка статей

Описанный объем работ- максимум по статье, но таких статей не много, где все одновременно.

- проверка размера фото "изображение записи" - размер 1000х666 пикс. и замена при необходимости

- удаление мелких фото из статьи (кроме пошаговых мастер классов и подобного) и в небольших статьях удалить фото из тела статьи

- проверка (по цвету индикатора) и корректировка при необходимости СЕО заголовка статьи

- проверка (по цвету индикатора) и корректировка при необходимости Мета-описания

- удаление ссылок (единичные случаи)

- корректировка рубрики при необходимости т.п.

200 статей до вечера вторника.

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