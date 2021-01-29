Наполнение сайта контентом

Наполнение сайтовЗакрыт32 заявки598 просмотров
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Необходимо наполнение сайта https://artem-sad.ru по 2 статьи в день в течении 2-3 месяцев.

CMS - Wordpres.

Тексты даю вам - от вас добавление на сайт - подбор картинок и видео. Цену предлагайте.

3 года назад
superuser11
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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