Собрать данные в эксель файлы

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок493 просмотра
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Есть 2 ютуб канала. Нужно собрать эксель файл, как в приложении. 

Оплата за каждую строку - 2 рубля.

Данные которые должны быть 

1 модель и марка авто

2 заголовок видео, ссылка на видео

3 дата добавления видео

3 года назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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