Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок519 просмотров
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Внести изменения в трех текстах.

1. Изменить (title, h1, description и тексты), заменить в тексте 2019 год на 2020 и 2020 на 2021

2. Сменить url чтоб было указано 2021

3. настроить 301 редирект со старого урла на новый

Мы готовы платить 300 руб/час.

Напишите, за сколько вы можете сделать эту задачу.

3 года назад
guest_16118205589103
3 года в сервисе
Был
3 года назад