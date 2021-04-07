Docent84

Станислав Docent84

 
39 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Freelance

Html,python, Pascal. Rонтрольные по высшей математике, статистике, информатике,лабораторные работы. 

PythonHTML
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ufalabadv
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
$20
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Лабораторные работы
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Показать все услуги