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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Лабораторные работы
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга