Добавление новых разделов на сайт

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки390 просмотров
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Необходимо добавление новых разделов в интернет магазин на основе подобранных самостоятельно ключевых запросов.

Исходные данные: товар или группа товаров.

  • По исходным данным производим поиск ключевых слов с популярными запросами в Я.Wordstat, подсказки Яндекс, Гугл (другой удобный способ). Вносим ключевые слова с частотностью в Гугл таблицу.
  • Ключевые слова в таблице группируем по смыслу в группы.
  • Формируем ﻿ ЧПУ, метатеги title, description, текстовые блоки (500-1000 символов)
  • Добавляем новые разделы на сайт
  • Составляем отчет о проделанной работе
Требования:

  • знания основ html, css;
  • знания основ СЕО;
  • грамотность;
  • аккуратность.
Оплата сдельная по договоренности в зависимости от проделанной работы.
3 года назад
adil_far
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
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