Наполнение сайта по шаблону Хорошоп

Наполнение сайтовЗакрыт27 заявок1295 просмотров
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Ищем в команду ответственного специалиста! можно как на проект ,так и для длительного сотрудничества.

Задачи по созданию сайта:

_наполнение сайта товарами ( площадка Хорошоп) - до 700 единиц

_наполнение информацией страниц сайта готовыми текстами и макетами

Задачи по соц. сетям ( Фейсбук, инстаграм):

_ создание страниц

_ведение страниц ( еженедельная публикация постов

_участие в разработке интересного контента

_реклама в соц. сетях

Группа товаров  -двери и сопутствующие материалы

3 года назад
guest_15988860754346
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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