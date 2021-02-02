Нужен специалист по наполнению сайта

Нужно наполнить/отредактировать контент на сайте Wordpress.

Сайт в большенстве самописный, так что кандидаты которые не знают html/css рассматриватся не будут, так-как на сайте просто не смогут ничего сделать.

В данную задачу входит:

- отредактировать, заменить, добавить тексты на сайте (15 страниц)

- добавить 10 статтей в блог

- заменить некоторые картинки на сайте

Также нужно уметь обращатся с Elementor (без данного опыта кандидатуры тоже рассматриваться не будут)

Работы на 4-5 часов

Оплата 200 rub - час