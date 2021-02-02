Нужен специалист по наполнению сайта

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок507 просмотров
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Нужно наполнить/отредактировать контент на сайте Wordpress.

Сайт в большенстве самописный, так что кандидаты которые не знают html/css рассматриватся не будут, так-как на сайте просто не смогут ничего сделать.

В данную задачу входит:

- отредактировать, заменить, добавить тексты на сайте (15 страниц)

- добавить 10 статтей в блог

- заменить некоторые картинки на сайте

Также нужно уметь обращатся с Elementor (без данного опыта кандидатуры тоже рассматриваться не будут)

Работы на 4-5 часов

Оплата 200 rub - час

3 года назад
Skaden
Юрий 
36 летПольша
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
po4talben
Илья 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$11
1 день
Все хорошо, спасибо, хорошый специалист.
Четкая постановка тз. Все отлично