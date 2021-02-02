Нужен специалист по наполнению сайта

Нужно наполнить информационный сайт на вордпресе, работа копипаст, много времени не занимает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занимает), нужна только программа adobe photoshop cs6 для редактирования лого записи, все расскажу и объясню, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнить/отредактировать контент на сайте Wordpress.
Сайт в большенстве самописный, так что кандидаты которые не знают html/css рассматриватся не будут, так-как на сайте просто не смогут ничего сделать.
В данную задачу входит:
- отредактировать, заменить, добавить тексты на сайте (15 страниц)
- добавить 10 статтей в блог
- заменить некоторые картинки на сайте
Также нужно уметь обращатся с Elementor (без данного опыта кандидатуры тоже рассматриваться не будут)
Работы на 4-5 часов
Оплата 200 rub - час
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