Консультация по эффективному оформлению карточек товара в магазине.

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки448 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нужна консультацию по телефону по оформлении

Исходные данные - у нас есть товары, их около 2000. Под эти товары есть интернет магазин, магазины на маркетплейсах, и на досках объявлений - авито и юла.

Задача - правильно и грамотно оформить фото, наименование и описание карточек товаров для эффективной реализации товара. Чтобы оформление карточек способствовало СЕО продвижению.

Вопрос - как лучше всего оформить наименование, фото и описание товаров? На всех площадках можно сделать одинаковое описание, или везде уникализировать , рерайтить, копирайтить, размножить фото товаров, чтобы все классические показатели - уникальность тошнотворность и т.д. были высокими?

Обязательные требования

Подробная консультация по телефону.

Лучше всего, пример подобной реализации в интернете и краткое письменное руководство на 1-3 страницы как реализовать.

3 года назад
NikoTarasov
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта

    Нужно наполнить информационный сайт на вордпресе, работа копипаст, много времени не занимает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занимает), нужна только программа adobe photoshop cs6 для редактирования лого записи, все расскажу и объясню, ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти информационные статьи на польских сайтах(можно без знания языка)

    $125

    Добрый день! Необходимо найти статьи на польских сайтах (*.pl). Язык знать необязательно! Нужен только браузер с переводчиком встроенным (хром). Нужно 75-100 текстов. Оплата по 15р за текст. (обычно уходит 3-5 часов на все, в зависимости от кол-ва текстов) Звучит ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ексель, pdf, Wordpress, товары, страницы

    Добрый день! 1. Требуется обработать пдф файл, заполнить таблицу Excel с товарами. 2. Создать на сайте 10 страниц по шаблону, Wordpress через шорткоды.  Указывайте ваши навыки, и стоимость за час. Начать можно прямо сейчас. Безопасная сделка.

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск контактов ЛПР по готовому списку компаний

    $70

    Добрый день! Занимаюсь развитием бизнеса в крутом IT-стартапе (облачный сервис). Наш сервис крутой, он действительно помогает бизнесу, но про него пока мало знают. Цель: найти потенциальных партнеров, которым было бы интересно предлагать наш сервис своим клиентам. ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен специалист по доработке сайтов в проект 1C битрикс

    Сайт учебного заведения 1.Провести модернизацию сайта Бронницкого филиала МАДИ bronmadi.net 2.Наполнить все разделы контентом. 3.Создать дополнительные разделы в панеле меню, наполнить их контентом 4.Провести мониторинг сайта на соответствующие теги, пройти порог [url=https://db-nica.ru/ekspress-proverka]https://db-nica.ru/ekspress-proverka[/url] 5.Объяснить (что? и как?) заказчику, для дальнейшего самостоятельного поддержания. 6.Настроить ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • LinkBuilding для рынка USA

    – Размещение 100 «естественных» ссылок на качественных ресурсах; – Поиск подходящих сайтов для размещения ссылок по критериям (службы вопросов / ответов, форумы, комментарии, блоги, профили, объявления, бизнес-каталоги); – Работа с отзывами на сайтах отзывов; Какие навыки требуются: – Письменный ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад