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Консультация по эффективному оформлению карточек товара в магазине.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужна консультацию по телефону по оформлении
Исходные данные - у нас есть товары, их около 2000. Под эти товары есть интернет магазин, магазины на маркетплейсах, и на досках объявлений - авито и юла.
Задача - правильно и грамотно оформить фото, наименование и описание карточек товаров для эффективной реализации товара. Чтобы оформление карточек способствовало СЕО продвижению.
Вопрос - как лучше всего оформить наименование, фото и описание товаров? На всех площадках можно сделать одинаковое описание, или везде уникализировать , рерайтить, копирайтить, размножить фото товаров, чтобы все классические показатели - уникальность тошнотворность и т.д. были высокими?
Обязательные требования
Подробная консультация по телефону.
Лучше всего, пример подобной реализации в интернете и краткое письменное руководство на 1-3 страницы как реализовать.
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