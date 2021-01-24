Консультация по эффективному оформлению карточек товара в магазине.

Добрый день. Нужна консультацию по телефону по оформлении

Исходные данные - у нас есть товары, их около 2000. Под эти товары есть интернет магазин, магазины на маркетплейсах, и на досках объявлений - авито и юла.

Задача - правильно и грамотно оформить фото, наименование и описание карточек товаров для эффективной реализации товара. Чтобы оформление карточек способствовало СЕО продвижению.

Вопрос - как лучше всего оформить наименование, фото и описание товаров? На всех площадках можно сделать одинаковое описание, или везде уникализировать , рерайтить, копирайтить, размножить фото товаров, чтобы все классические показатели - уникальность тошнотворность и т.д. были высокими?

Обязательные требования

Подробная консультация по телефону.

Лучше всего, пример подобной реализации в интернете и краткое письменное руководство на 1-3 страницы как реализовать.