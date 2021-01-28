Наполнение сайта

Нужно наполнить информационный сайт на вордпресе, работа копипаст, много времени не занимает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занимает), нужна только программа adobe photoshop cs6 для редактирования лого записи, все расскажу и объясню, стоимость 3 р. - одна карточка, записей будет больше 600