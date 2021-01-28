Наполнение сайта

Требуется человек на поддержку сайта Wordpress. Задач много (обновить информацию, цены, итд.) Оплата почасовая, 100₽ в час. Важно быть на связи в наше рабочее время с 5 утра мск до 14 мск.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнить информационный сайт на вордпресе, работа копипаст, много времени не занимает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занимает), нужна только программа adobe photoshop cs6 для редактирования лого записи, все расскажу и объясню, стоимость 3 р. - одна карточка, записей будет больше 600
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Работа простая: копировать на сайт материалы с другого сайта. Сделать простой рерайт описания. Цена 1 материал - 0.5wmzНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Работа простая: найти нужный mp3-файл, соответствующую картинку и загрузить на сайт. Цена 1 материал - 0.1wmzНаполнение сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! 1. Требуется обработать пдф файл, заполнить таблицу Excel с товарами. 2. Создать на сайте 10 страниц по шаблону, Wordpress через шорткоды. Указывайте ваши навыки, и стоимость за час. Начать можно прямо сейчас. Безопасная сделка.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
Был создан сайт на платформе storeland.нужно заполнить товарами 200 позицийНаполнение сайтов19 заявокЗакрыт3 года назад
- $70
Добрый день! Занимаюсь развитием бизнеса в крутом IT-стартапе (облачный сервис). Наш сервис крутой, он действительно помогает бизнесу, но про него пока мало знают. Цель: найти потенциальных партнеров, которым было бы интересно предлагать наш сервис своим клиентам. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт учебного заведения 1.Провести модернизацию сайта Бронницкого филиала МАДИ bronmadi.net 2.Наполнить все разделы контентом. 3.Создать дополнительные разделы в панеле меню, наполнить их контентом 4.Провести мониторинг сайта на соответствующие теги, пройти порог [url=https://db-nica.ru/ekspress-proverka]https://db-nica.ru/ekspress-proverka[/url] 5.Объяснить (что? и как?) заказчику, для дальнейшего самостоятельного поддержания. 6.Настроить ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
– Размещение 100 «естественных» ссылок на качественных ресурсах; – Поиск подходящих сайтов для размещения ссылок по критериям (службы вопросов / ответов, форумы, комментарии, блоги, профили, объявления, бизнес-каталоги); – Работа с отзывами на сайтах отзывов; Какие навыки требуются: – Письменный ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо заполнить контент по обучающим тестам. [b]Сроки: до понедельника, 25.01 [/b] Структура теста линейная, не древовидная (нет связей между вопросами, просто список) Вопрос с одним или множество вариантов ответа. Пример вопроса: Какова наиболее подходящая терапевтическая стратегия для 78-летней женщины с метастатической ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт3 года назад
Скопировать каталог с сайта https://niborit. com/ - Разделы/карточки товаров. Разместить на нашем сайте Битрикс - доступ пришлю по договоренности. Присылайте Ваши предложение по цене, срокам. Если есть вопросы - задавайте.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт3 года назад