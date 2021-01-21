Заполнить контент под обучающие тесты

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Необходимо заполнить контент по обучающим тестам.
Сроки: до понедельника, 25.01
Структура теста линейная, не древовидная (нет связей между вопросами, просто список)
Вопрос с одним или множество вариантов ответа.
Пример вопроса:
Какова наиболее подходящая терапевтическая стратегия для 78-летней женщины с метастатической стромальной саркомой низкой степени и пятью билатеральными метастазами в легких?
а) Химиотерапия с еженедельным введением эпирубицина
б) Высокодозный эстроген
в) Гистерэктомия и хирургическое лечение легочных метастазов
г) Мегестрол ацетат (верный)
д) Тамоксифен
Источник: https://tryexam.esmo.org
Примерный объем:
~ 15 файлов, в каждом тест
~ 10-20 вопросов в каждом тесте, бывает 30
По нашим замерам, на заполнение одного теста уходит в среднем 1 час спокойного заполнения. Можем замерить с вами.
Инструкцию по заполнению вышлю дополнительно.
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