Заполнить контент под обучающие тесты

Необходимо заполнить контент по обучающим тестам.

Сроки: до понедельника, 25.01

Структура теста линейная, не древовидная (нет связей между вопросами, просто список)

Вопрос с одним или множество вариантов ответа.

Пример вопроса:

Какова наиболее подходящая терапевтическая стратегия для 78-летней женщины с метастатической стромальной саркомой низкой степени и пятью билатеральными метастазами в легких?

а) Химиотерапия с еженедельным введением эпирубицина

б) Высокодозный эстроген

в) Гистерэктомия и хирургическое лечение легочных метастазов

г) Мегестрол ацетат (верный)

д) Тамоксифен

Источник: https://tryexam.esmo.org

Примерный объем:

~ 15 файлов, в каждом тест

~ 10-20 вопросов в каждом тесте, бывает 30

По нашим замерам, на заполнение одного теста уходит в среднем 1 час спокойного заполнения. Можем замерить с вами.

Инструкцию по заполнению вышлю дополнительно.