Добавление модификаций для игры Симс 4 (Wordpress)

Здравствуйте! Необходимо периодически наполнять сайт, посвященный модификациям к различным играм. На данный момент, нужно добавить записей в игру "Симс 4".

Работа рутинная, подразумевает оформление записей по определенному шаблону (инструкцию отправлю выбранному исполнителю).

Цена за одну запись - 5руб., в среднем буду заказывать пачками по 100 шт.

В двух словах, цикл оформления записи следующий:

1. Написание тайтла

2. Указание автора

3. Ввод описания (2-3 предложения, кратко, о чем мод) - без копипаста, нужно придумать уникальное описание

4. Установка миниатюры и скриншотов мода (копирование "ссылки на изображение", и ее вставка)

5. Скачивание мода и добавление его в Яндекс.Диск, ссылка с которого и добавляется в запись.