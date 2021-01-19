Заполнитть МНОГО сайтов (работа в админках)

Наполнение сайтовЗакрыт40 заявок679 просмотров
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1) Что нужно сделать: 

Заполнить много сайтов, контентом который я предоставлю. По сути просто заполнить разные поля, в разных админках. (копировать - вставить)

2) Что необходимо уметь:

а) ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ - это супер важно, так как много полей, много сайтов, ошибаться нельзя

б) Умение интуитивно ориентироваться в разных админках

в) Школьные знания математики (5-6 класс)

г) умение выполнять монотонную работу

д) знание английского языка на уровне чтения будет плюсом

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3 года назад
mrdeath4
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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