Заполнитть МНОГО сайтов (работа в админках)

1) Что нужно сделать:

Заполнить много сайтов, контентом который я предоставлю. По сути просто заполнить разные поля, в разных админках. (копировать - вставить)

2) Что необходимо уметь:

а) ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ - это супер важно, так как много полей, много сайтов, ошибаться нельзя

б) Умение интуитивно ориентироваться в разных админках

в) Школьные знания математики (5-6 класс)

г) умение выполнять монотонную работу

д) знание английского языка на уровне чтения будет плюсом

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