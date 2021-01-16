Ищем нескольких толковых авторов. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Надо разместить 100 комментариев на разных тематических ресурсах/сайтах из предложенных статей/тем. Потенциальная целевая аудитория – предприниматели, инвесторы, бизнесмены, менеджеры и т.д.

Все комментарии должны быть разными (не спам) и по теме. Не стоит размещать комент со ссылкой на статью про деньги там, где обсуждают к примеру, холодильники или собачек.

Важно! Следить за датами – комментарии, среди которых вы размещаете ссылки на статьи, обязательно должны быть свежими, а не трехмесячной давности или вообще 2018 года, и их уже никто не читает. Более детально обговорим с выбранными исполнителями.

Надо будет прислать список из 100 ссылок, где размещены комментарии. Оплата за ОПУБЛИКОВАННЫЕ отзывы после проверки. Цена за 100 отзывов – 300 р.