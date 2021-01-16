Отрисовать в канве и опубликовать 300 пинов в Пинтерест

Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest. Опыт работы с этой соцсетью приветствуется. Наши тематики:

-спорт\фитнес\мода\психология\красота\кулинария

Что нужно делать:

1. Отрисовать картинку пина в канве (картинка+крутой кликбейтный заголовок на ней, чтобы захотелось кликнуть. Пример: https://prnt.sc/w7lt6n и https://prnt.sc/w7lvlp и https://prnt.sc/w7lwyv)

2. Составить заголовок и описание пина (научу)

3. Опубликовать получившийся пин.

Требуемые навыки:

-умение работать с yandex.wordstat и поиском в пинтересте

-чувство стиля, чтобы отрисовывать красивые пины

-хотябы базовое понимание что такое пинтерест.

Объем работы: 300 пинов.

Ставка 10р\пост, соответственно ваша 3000р за весь объем. Если хорошо справитесь, будем работать дальше на постоянке.

Вы подходите, если:

1. всегда онлайн, компьютер не ломается, интернет не пропадает

2. нормально реагируете на критику

3. легко обучаетесь новому

Для отклика, напишите о себе и своем опыте и будьте готовы к тестовому заданию: отрисуйте пожалуйста несколько вариантов пинов для этой статьи (с разными картинками и интересными заголовками на ней): https://kachalka-24.ru/trenirovki/mozhno-li-zhenshhine-podnimat-ganteli-i-shtangu.html , размер картинки пина 1000х2000px.