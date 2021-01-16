Несложная работа по размещению статей на сайте WordPress (копи паст). 100 статей, с возможностью продолжения сотрудничества. Алгоритм ваших действий: 1. Ищите любую статью в интернете на заданную мною тематику, например "питание/диеты". 2. Переносите ее на сайт с движком WordPress. ...
Найти информационные статьи на польских сайтах (без знания языка)
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Здравствуйте!
Необходимо найти статьи на польских сайтах (*.pl).
Язык знать необязательно! Нужен только браузер с переводчиком встроенным (хром).
Нужно 75-100 текстов. Оплата по 15р за текст. (обычно уходит 3-5 часов на все, в зависимости от кол-ва текстов)
Звучит сложно, но на самом деле задание не сложное. А для тех, кто знает эти языки хотя бы немного, то вообще простая. Главное понимать как искать в поисковике. В ТЗ есть подсказки).
Обязательно читайте ТЗ. Там много информации.
Полное ТЗ и примеры текстов в архиве.
Жду ваши заявки.
Спасибо.
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