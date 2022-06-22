Наполнение контентом. WP

Несложная работа по размещению статей на сайте WordPress (копи паст). 100 статей, с возможностью продолжения сотрудничества.

Алгоритм ваших действий:

1. Ищите любую статью в интернете на заданную мною тематику, например "питание/диеты".

2. Переносите ее на сайт с движком WordPress. Без картинок, только текст.

3. Редактируете статью удаляя лишний мусор, форматируете, что бы визуально смотрелась красиво.

4. Заполняете таблицу excel, где вносите такую информацию как:

﻿- заголовок,

﻿- ссылка,

﻿- краткое описание 100-200 символов,

﻿- тематика статьи.

На начальном этапе нужно 100 статей. В дальнейшем возможно смогу предложить работу на постоянной основе. Оплата происходит за каждую размещенную статью в размере 10 рублей (0,13$). На 1 статью уйдет в среднем 4-7 минут времени. Детальные требования к статьям, шаблон файла отчета, а так же тематики скину после выбора исполнителя.

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Что нужно от вас:

- Элементарные навыки работы с excel;

- Соблюдения правил орфографии, внимательность, умение ясно выражать свои мысли.

Будет плюсом:

- базовые знания WordPress.