Наполнение контентом. WP

Добрый день! Нужно добавить категории автомобилей на сайт opencart с другого сайта ( нужен полный каталог автомобилей ) большая часть уже добавлена. суть работы: ctrl+c ctrl+v ps - подробную инструкцию расскажу по факту договора!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Несложная работа по размещению статей на сайте WordPress (копи паст). 100 статей, с возможностью продолжения сотрудничества.
Алгоритм ваших действий:
1. Ищите любую статью в интернете на заданную мною тематику, например "питание/диеты".
2. Переносите ее на сайт с движком WordPress. Без картинок, только текст.
3. Редактируете статью удаляя лишний мусор, форматируете, что бы визуально смотрелась красиво.
4. Заполняете таблицу excel, где вносите такую информацию как:
- заголовок,
- ссылка,
- краткое описание 100-200 символов,
- тематика статьи.
На начальном этапе нужно 100 статей. В дальнейшем возможно смогу предложить работу на постоянной основе. Оплата происходит за каждую размещенную статью в размере 10 рублей (0,13$). На 1 статью уйдет в среднем 4-7 минут времени. Детальные требования к статьям, шаблон файла отчета, а так же тематики скину после выбора исполнителя.
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Что нужно от вас:
- Элементарные навыки работы с excel;
- Соблюдения правил орфографии, внимательность, умение ясно выражать свои мысли.
Будет плюсом:
- базовые знания WordPress.
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