Нужны люди, которые оставят комментарий к материалам по теме финансов. Оставляйте отзыв к вакансии, если: 1) Вы интересуетесь этой тематикой. 2) Вы подписаны на аналогичные каналы на дзене. Оплата: ...
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
- $4
Надо разместить 100 комментариев на разных тематических ресурсах/сайтах из предложенных статей/тем. Потенциальная целевая аудитория – предприниматели, инвесторы, бизнесмены, менеджеры и т.д. Все комментарии должны быть разными (не спам) и по теме. Не ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $3
Ищем нескольких толковых авторов. Возможно дальнейшее сотрудничество. Надо разместить 100 комментариев на разных тематических ресурсах/сайтах из предложенных статей/тем. Потенциальная целевая аудитория – предприниматели, инвесторы, бизнесмены, менеджеры и т.д. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать описание товара. Прикрепляйте примеры аналогичных работ.Продающие тексты23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1
Нужны описания товаров. Просьба сразу предоставлять примеры работ.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Тематика узкоспециализированная -- ЖК, новостройки. Жду примеров работ.Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется ответственный человек, который готов выполнять принятые задачи в оговоренные сроки. Болезни, дети, близкие, учеба, кухня, уборка, пропал свет, и-нет, ноут........и т.д., и т.п. -- да, все это жизненно важно, но личные дела к работе ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо написать несколько отзывов о товарах (в среднем по 600 зн.) сегодня, до 12 ночи. Оплата -- 40 р./1К на WM кошелёк (после прохождения модерации на ресурсе, до пятницы максимум). ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад