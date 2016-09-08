DianaD

Диана DianaD

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
"Высокий профессионализм - обращенное в профессию творчество." (Л.Гинзбург)
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужны комментарии

    Нужны люди, которые оставят комментарий к материалам по теме финансов. Оставляйте отзыв к вакансии, если: 1) Вы интересуетесь этой тематикой. 2) Вы подписаны на аналогичные каналы на дзене. Оплата: ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем нескольких толковых авторов. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    $4

    Надо разместить 100 комментариев на разных тематических ресурсах/сайтах из предложенных статей/тем. Потенциальная целевая аудитория – предприниматели, инвесторы, бизнесмены, менеджеры и т.д.    Все комментарии должны быть разными (не спам) и по теме. Не ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать 100 отзывов

    $3

    Ищем нескольких толковых авторов. Возможно дальнейшее сотрудничество. Надо разместить 100 комментариев на разных тематических ресурсах/сайтах из предложенных статей/тем. Потенциальная целевая аудитория – предприниматели, инвесторы, бизнесмены, менеджеры и т.д. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Описания товаров

    Требуется ответственный человек, который готов выполнять принятые задачи в оговоренные сроки. Болезни, дети, близкие, учеба, кухня, уборка, пропал свет, и-нет, ноут........и т.д., и т.п. -- да, все это жизненно важно, но личные дела к работе ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отзывы - надо сегодня!

    Необходимо написать несколько отзывов о товарах (в среднем по 600 зн.) сегодня, до 12 ночи. Оплата -- 40 р./1К на WM кошелёк (после прохождения модерации на ресурсе, до пятницы максимум). ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Muchka
52 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Описания товаров
Очень приятно работать с такими заказчиками, как Диана. Всегда четкое ТЗ, оперативные ответы на вопросы. Оплата - без задержек. Все условия договора соблюдаются на 5+. Рекомендую надежного заказчика.
Татьяна, благодарю Вас за быстрое и качественное выполнение задач! Коллегам: Татьяна --- отличный специалист: ответственная, коммуникабельная, активная, уважительная и всегда на связи. Да и просто -- приятный человек) Рекомендую!
Ответный отзыв
katerinzen
40 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Отзывы - надо сегодня!
Диана - хороший заказчик, задание было поставлено чётко, понятно, на вопросы отвечала сразу же. Оплата своевременная. Рекомендую к работе.
Отличный автор! Екатерина справилась с отзывами очень быстро и качественно. И главное - всегда на связи. Благодарю и рекомендую! :)
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