Отзывы - надо сегодня!

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Необходимо написать несколько отзывов о товарах (в среднем по 600 зн.) сегодня, до 12 ночи.
Оплата -- 40 р./1К на WM кошелёк (после прохождения модерации на ресурсе, до пятницы максимум).
Пожалуйста, в ответе на проект укажите примеры своих работ. Благодарю.
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