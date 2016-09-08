Отзывы - надо сегодня!

КопирайтингЗавершен4 заявки253 просмотра
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Необходимо написать несколько отзывов о товарах (в среднем по 600 зн.) сегодня, до 12 ночи.

Оплата -- 40 р./1К на WM кошелёк (после прохождения модерации на ресурсе, до пятницы максимум).

Пожалуйста, в ответе на проект укажите примеры своих работ. Благодарю.     

7 лет назад
DianaD
Диана 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
katerinzen
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Отличный автор! Екатерина справилась с отзывами очень быстро и качественно. И главное - всегда на связи. Благодарю и рекомендую! :)
Диана - хороший заказчик, задание было поставлено чётко, понятно, на вопросы отвечала сразу же. Оплата своевременная. Рекомендую к работе.
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