Отзывы - надо сегодня!

Необходимо написать несколько отзывов о товарах (в среднем по 600 зн.) сегодня, до 12 ночи.

Оплата -- 40 р./1К на WM кошелёк (после прохождения модерации на ресурсе, до пятницы максимум).

Пожалуйста, в ответе на проект укажите примеры своих работ. Благодарю.