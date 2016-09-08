Найти термины и составить описание.

Есть урл [url=https://otvet.mail.ru/question/33764322]https://otvet.mail.ru/question/33764322[/url]нужно переписать сам вопрос и ответ к нему использую ключ. слова. Ответов может быть несколько. Но на выходе ответы должны быть более полезные и информативные чем у исходника. Так же нужно будет иногда вставлять картинки. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект по теме утепление пенополиуретаном.
Требуется для раздела терминология (раздел где идет термин ипотом описание) найти термины соответствующие тематики. Потом я их утверждаю и
составить уникальное описание для каждого термина, без воды, а именно
конкретика.
Пишите цену в рублях за 1к символов без пробелов.
P.S. Для тех кто в танке, в описание к заявке указывайте примеры работ. Ссылки если есть отзывы на других ресурсах. И стоимость в РУБЛЯХ. Спасибо!
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