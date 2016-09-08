Найти термины и составить описание.

Есть проект по теме утепление пенополиуретаном.

Требуется для раздела терминология (раздел где идет термин ипотом описание) найти термины соответствующие тематики. Потом я их утверждаю и

составить уникальное описание для каждого термина, без воды, а именно

конкретика.

Пишите цену в рублях за 1к символов без пробелов.

P.S. Для тех кто в танке, в описание к заявке указывайте примеры работ. Ссылки если есть отзывы на других ресурсах. И стоимость в РУБЛЯХ. Спасибо!