Новости для сайта

Сроки 1-3недели: Уникальность по адвего: 98% и выше Оплата: 80рублей за 1000 знаков без пробелов. (без предоплаты, вознаграждение приходит в течение следующих после утверждения текста двух недель) Первый блок тем для статей см. ниже. Каждая статья не ...
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Нужно очень оперативно написать (по сути — скомпилировать из имеющегося материала) несколько новостей для сайта (тематика — косметика). Я дам ссылки на товары с описанием, на их основе нужно придумать инфоповод из серии "В нашем каталоге появилась категория...", далее характеристика категории, упоминание товаров, их свойств и т.д. Само собой, изложение не должно быть одинаковым. Но все описания — уже есть. Нужно только красиво их преподнести. Каждая новость — от 500 знаков с пробелами.
Задавайте вопросы, пишите стоимость за одну такую новость.
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