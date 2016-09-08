Новости для сайта

Нужно очень оперативно написать (по сути — скомпилировать из имеющегося материала) несколько новостей для сайта (тематика — косметика). Я дам ссылки на товары с описанием, на их основе нужно придумать инфоповод из серии "В нашем каталоге появилась категория...", далее характеристика категории, упоминание товаров, их свойств и т.д. Само собой, изложение не должно быть одинаковым. Но все описания — уже есть. Нужно только красиво их преподнести. Каждая новость — от 500 знаков с пробелами.

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