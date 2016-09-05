Написание статей согласно контент-листа (50 штук)

На сайт в тематике "фитнес/тренировки/похудение" (типа http://mirkrasoty.life/, http://socfit.info/, http://fitnessplus.com.ua) нужен менеджер. Желательно девушка. В обязанности будет входить: - поиск интересных (вирусных) постов в интернете (у конкурентов, на ютуб). Есть инструментарий для быстрого поиска. - оформление и публикация постов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Копирайт статей для сайта по 7-8к збп, тематика: металлообрабатывающие станки. Указывайте сроки и стоимость, (очень долго со всеми переписываться и выяснять этот момент). Список скину в личку.
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