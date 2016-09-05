Написание статей согласно контент-листа (50 штук)

$300
КопирайтингЗавершен1 заявка148 просмотров
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Копирайт статей для сайта по 7-8к збп, тематика: металлообрабатывающие станки. Указывайте сроки и стоимость, (очень долго со всеми переписываться и выяснять этот момент). Список скину в личку.

Написание статей
7 лет назад
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
TextGuru
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$200
10 дней
Заказывал статьи не первый и не последний раз, качество и сроки на высоте, рекомендую!
Отличный заказчик, работаем не первый раз. Все четко в сроки, будем продолжать сотрудничество
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