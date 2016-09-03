Нужен копирайтер

Нужно будет написать около 300 текстов по теме красота и здоровье (по ТЗ).

Крайне желателен опыт написания как seo, так и коммерческих статей. Так как задание будет сочетать в себе оба критерия.

Оплачиваю 60 руб за 1000 збп.

Если ваша работа стоит дороже - просьба не оставлять заявок, чтобы сэкономить время и вам и мне.

P.S. Если сработаемся, следом будет еще задание на 3000 статей.