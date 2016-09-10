Необходимо подготовить материал по срокам годности картриджей.

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Необходимо подготовить материал по теме - Определение сроков годности картриджей (по брендам). Описать механизм определения сроков годности, раскрыть тонкости и особенности.

8 текстов.

Объем 2000-3500 зн.

Требования к материалу:

ТЗ в приложении.
7 лет назад
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$40
5 дней
Вновь обратился к этому исполнителю. Спасибо Лидии за хорошую работу и материал.
Большое спасибо Илье за очередной проект. Заказчик знает, чего хочет, четко ставит ТЗ, оплачивает без задержек. Рекомендую.