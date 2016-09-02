Тексты(статьи+продающий) к контенту в инста для муж тренинга

ДО 3-5 СЕНТЯБРЯ нужно написать тексты к контенту в инстаграм для мужского тренинга(http://business-reset.ru) в офлайне на

3 дневный интенсив, либо 2 месячную программу:

Переодичное, для начала, потом примерно раз в два дня несколько постов:

4 шт (около 3 абзацев) Отзыв (есть видео, к нему описание - причесать)

5 шт (около 4-6 абзацев) Статья (есть текст с информацией нужно его структурировать и вкусно подать)

4 шт (около 1-2 абзацев)Узнай себя (есть описание ситуации сумбурно - нужно так же причесать)

6 шт (около 1-3 абзацев)Возражение (оно есть - нужно цепляюще написать, что бы человек ухватился и прочитал как оно

отрабатывается(есть пример)

4 шт (около 2-4 абзацев)Продающий (анонс мероприятия бесплатного двух часового, трех дневного, двухмесячного,

корректное описание этих тренингов (канва есть)

3 шт (около 2-3 абзацев)Призыв к отзыву (те кто прошли уже программу(она была 9 раз) что бы в своем аккаунте оставили

отзыв)

Интеррактив (это нужно будет позднее)

Разовое:

5 вариантов шапок для инстаграм

5 вариантов продающих текстов для рекламных записей(официальная реклама инстаграм в ленте человека(нужны подписи к видео, картинке, и нескольким картинкам)

Тест-задание(другие заготовки для статей будут подобны):

Нужно сделать статью из этого по принципу:

Вот эта боль(цепляюще, несколько вариантов названия одной боли) -что с человеком происходит(узнает себя в этом) - фишка\инструмент избавления от этого