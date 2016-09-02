Тексты(статьи+продающий) к контенту в инста для муж тренинга

Нужны люди с более-менее активными и не новыми профилями на строительных сайтах, что ненавязчиво размещать ссылки в определенных темах. Пишите стоимость за ссылку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ДО 3-5 СЕНТЯБРЯ нужно написать тексты к контенту в инстаграм для мужского тренинга(http://business-reset.ru) в офлайне на
3 дневный интенсив, либо 2 месячную программу:
Переодичное, для начала, потом примерно раз в два дня несколько постов:
4 шт (около 3 абзацев) Отзыв (есть видео, к нему описание - причесать)
5 шт (около 4-6 абзацев) Статья (есть текст с информацией нужно его структурировать и вкусно подать)
4 шт (около 1-2 абзацев)Узнай себя (есть описание ситуации сумбурно - нужно так же причесать)
6 шт (около 1-3 абзацев)Возражение (оно есть - нужно цепляюще написать, что бы человек ухватился и прочитал как оно
отрабатывается(есть пример)
4 шт (около 2-4 абзацев)Продающий (анонс мероприятия бесплатного двух часового, трех дневного, двухмесячного,
корректное описание этих тренингов (канва есть)
3 шт (около 2-3 абзацев)Призыв к отзыву (те кто прошли уже программу(она была 9 раз) что бы в своем аккаунте оставили
отзыв)
Интеррактив (это нужно будет позднее)
Разовое:
5 вариантов шапок для инстаграм
5 вариантов продающих текстов для рекламных записей(официальная реклама инстаграм в ленте человека(нужны подписи к видео, картинке, и нескольким картинкам)
Тест-задание(другие заготовки для статей будут подобны):
Нужно сделать статью из этого по принципу:
Вот эта боль(цепляюще, несколько вариантов названия одной боли) -что с человеком происходит(узнает себя в этом) - фишка\инструмент избавления от этого
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно придумать прикольные тексты на банки cпoртивного питания армейской тематики по нашим описаниям. Что-то подобное можно найти на энергетике Goralla (подцепляю). Присылайте, пожалуйста, ссылку на близкую работу. Все ссылки на ваши работы будут просмотрены в обязательном ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Здравствуйте уважаемые копирайтеры![/b] Необходимо написать статьи на тему "Печи и камины" (от выбора до постройки и ремонта). Объём работы: 1-2 статьи, объёмом от 5 до 11 тыс.симв. без пробелов каждая. Стоимость за 1000 зн.бп — не больше 40-50 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад