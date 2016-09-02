Нужно придумать прикольные тексты на банки cпoртивного питания армейской тематики по нашим описаниям. Что-то подобное можно найти на энергетике Goralla (подцепляю).

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