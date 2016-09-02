Нужен человек, хорошо пишущий на разные темы. На данный момент в работе описание подразделов торгового оборудования - стеллажи, витрины, стенды и т.д. Приступить требуется сегодня! Объем примерно 50 килознаков. [b][i][u]Цена - 55/1000 знбп и не обсуждается.[/u][/i][/b] Работа оплачивается ...
Прикольные тексты на банки cпoртивного питания армейской тематики
КопирайтингЗакрыт5 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать прикольные тексты на банки cпoртивного питания армейской тематики по нашим описаниям. Что-то подобное можно найти на энергетике Goralla (подцепляю).
Присылайте, пожалуйста, ссылку на близкую работу. Все ссылки на ваши работы будут просмотрены в обязательном порядке. Если вы не предоставите ссылку, мы вас не рассматриваем, насколько круто вы бы о себе не думали.
7 лет назад
Павел Ануфриков apaex
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг26 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Здравствуйте уважаемые копирайтеры![/b] Необходимо написать статьи на тему "Печи и камины" (от выбора до постройки и ремонта). Объём работы: 1-2 статьи, объёмом от 5 до 11 тыс.симв. без пробелов каждая. Стоимость за 1000 зн.бп — не больше 40-50 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
текст связан с инвестициями и прибылями 6 листов а4Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад