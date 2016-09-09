Копирайтер на сайт тематики "Печи и камины"

Здравствуйте уважаемые копирайтеры!

Необходимо написать статьи на тему "Печи и камины" (от выбора до постройки и ремонта).

Объём работы: 1-2 статьи, объёмом от 5 до 11 тыс.симв. без пробелов каждая.

Стоимость за 1000 зн.бп — не больше 40-50 рублей.

Требования к исполнителю:

1. Очень желателен опыт в написании подобных статей и было бы просто супер — наличие образование по этому направлению

2. Большое желание работать. Выполнение работы в срок

3. Грамотность

4. Ваши тексты должны быть читабельны и интересные, без "воды".

Посылайте свои заявки и расценки, пожалуйста.