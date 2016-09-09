Копирайтер на сайт тематики "Печи и камины"

КопирайтингЗавершен3 заявки218 просмотров
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Здравствуйте уважаемые копирайтеры!

Необходимо написать статьи на тему "Печи и камины" (от выбора до постройки и ремонта).

Объём работы: 1-2 статьи, объёмом от 5 до 11 тыс.симв. без пробелов каждая. 

Стоимость за 1000 зн.бп — не больше 40-50 рублей.

Требования к исполнителю:

1. Очень желателен опыт в написании подобных статей и было бы просто супер — наличие образование по этому направлению

2. Большое желание работать. Выполнение работы в срок

3. Грамотность

4. Ваши тексты должны быть читабельны и интересные, без "воды".

Посылайте свои заявки и расценки, пожалуйста. 

7 лет назад
fitneslife
Олег 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
katka1987
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Отличная и качественная работа. Рекомендую
Очень подробно расписаны требования к статьям. Приятно работать, когда заказчик четко знает, что хочет получить в результате. Оплата в срок. Заказчика рекомендую.
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