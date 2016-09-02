Рерайт статьи на женскую тематику

КопирайтингЗакрыт24 заявки378 просмотров
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Сделать рерайт статьи: http://foto-elf.ru/maski-dlya-zhirnoy-kozhi-litsa/

Структура статьи: 

Краткое вступление: 3-4 предложения

Описания масок для кожи: выбрать ПЯТЬ любых из статьи и описать, ингредиенты оформить маркированным списком, как в источнике.

Заключение: 3-4 предложения

Ключ: "маски для жирной кожи" вставить в текст 3  раза: в начале, в середине и в конце статьи.

Размер статьи: 4КЗ

7 лет назад
Goodlake
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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