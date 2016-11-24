Написать уникальные описания к отелям и ресторанам Мальдивских атоллов

КопирайтингЗавершен25 заявок457 просмотров
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Задача написать описания уникальные отелей и ресторанов Мальдив для сайта крупной туристической компании.

Примерно 200 описаний отелей и 40-50 описаний ресторанов. Поэтому ищем на выполнение задачи 2-х, 3-х авторов.

Сначала надо написать тестовое задание -описание отеля или ресторана, которое в принципе не оплачивается, но в некоторых случаях мы можем его оплатить. Количество символов описания примерно 500 знаков с пробелами.

Сроки: прямо сейчас. После утверждения тестового задания - в случае желания посотрудничать - писать надо 20-30 описаний за 2-3 дня. 

Уникальность: по адвего 95%

Работа без предоплаты.

Оплата строго 60 рублей за 1000 знаков без пробелов (считается в итоге по всем описаниям).

Список отелей и ресторанов сначала будет прилагаться.

По стилю ориентируемся на букинг.

http://www.booking.com/hotel/mv/jumeirah-dhevanafushi.ru.html?aid=318615;label=New_Russian_RU_RU_21442774105-PQa16hdOwpOm1iniL23V4AS84633638425%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=cc85b862d841a376b48dfc8722a54347;dest_id=900053658;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=6a8daec5f8b1f51b72b1cb5c8de154c8f7e892a3X2;type=total;ucfs=1&

Как искать инфу? Смотреть описание отеля на таких ресурсахкак Букинг и топхотелс, и читать отзывы пользователей на трипадвизор))

Вычленяем, естественно, хорошее и похвалу. О каких-то особенностях говорим, но

нейтрально, без негатива. 

***

вот желательнаяструктура описания, по возможности, если есть информация:

1)            гденаходится, как добраться,

2) про отель, его интерьер, номера, террасы, (то что есть),что делает его особенным.

3) про пляжи, сколько идти до пляжа. Есть ли зонтики-шезлонги, бесплатные ли они?

4) потом про еду, рестораны

5)  потом проразвлечения, дайвинг, велики, анимация, организация символических свадебных

церемоний, если отель организует.

2)            Символом можетбыть до 800-ста

Но сами подпункты не обозначаем, но не забываем про каждыехарактеристики отеля говорить по порядку. 

Пример:

Constance Halaveli 5*находится насевере атолла Ари. Перелет  на остров нагидросамолете из аэропорта Мале займет около 40 минут.

Гостей обычно размещают или на вилле, расположенной в пляжной зоне,  или в бунгало над водой. Виллы пляжной зоны имеют свою мини лаундж-зону смаленьким садиком для обедов и ужинов.  Влюбом варианте размещения есть бассейны с подогреваемой водой.

Пляжи отеля  отличаются пологимвходом в воду. На дне отсутствуют корралы, что делает купание в океане

полностью безопасным. Гости отеля могут отправиться на дайвинг в сопровождении

инструкторов, либо на рыбную ловлю.

Для тех, кто путешествует семьями, в Constance Halaveli 5*оборудованнасовременная детская комната, проводятся разные анимационные программы .  Есть бесплатные фитнесс-центр, теннисныекорты; к услугам отдыхающих спа-процедуры и массаж. 

В отеле работают 3 ресторана. JAHAZ и JING предлагают своим гостям блюдаевропейской и азиатской кухни, а в ресторане MEERU безупречно готовят дары моря.

7 лет назад
Tasha_Pet
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
OlgaAbramovskaya
Ольга 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$16
1 день
Ольга достойно и грамотно выполнила описания ресторанов с высокой уникальностью с соблюдением сроков. В процессе сотрудничества она всегда была на связи и оперативно принимала все правки по текстам. Сотрудничеством осталась довольна. Всем рекомендую ее как копирайтера.
Очень понравилось работать с Наталией. Хороший заказчик. Буду рада продолжению сотрудничества. Рекомендую.
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