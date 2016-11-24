Требуется копирайтер на Тему дизайн , интерьер, поделки для дома. Даю четкое ТЗ - самому инфу никакую искать не нужно. [list=1][*]часто нужно просто написать статью исходя с 10 фото, [*]иногда перевод с анг на русский через переводчик ...
Написать уникальные описания к отелям и ресторанам Мальдивских атоллов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача написать описания уникальные отелей и ресторанов Мальдив для сайта крупной туристической компании.
Примерно 200 описаний отелей и 40-50 описаний ресторанов. Поэтому ищем на выполнение задачи 2-х, 3-х авторов.
Сначала надо написать тестовое задание -описание отеля или ресторана, которое в принципе не оплачивается, но в некоторых случаях мы можем его оплатить. Количество символов описания примерно 500 знаков с пробелами.
Сроки: прямо сейчас. После утверждения тестового задания - в случае желания посотрудничать - писать надо 20-30 описаний за 2-3 дня.
Уникальность: по адвего 95%
Работа без предоплаты.
Оплата строго 60 рублей за 1000 знаков без пробелов (считается в итоге по всем описаниям).
Список отелей и ресторанов сначала будет прилагаться.
По стилю ориентируемся на букинг.
http://www.booking.com/hotel/mv/jumeirah-dhevanafushi.ru.html?aid=318615;label=New_Russian_RU_RU_21442774105-PQa16hdOwpOm1iniL23V4AS84633638425%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=cc85b862d841a376b48dfc8722a54347;dest_id=900053658;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=6a8daec5f8b1f51b72b1cb5c8de154c8f7e892a3X2;type=total;ucfs=1&
Как искать инфу? Смотреть описание отеля на таких ресурсахкак Букинг и топхотелс, и читать отзывы пользователей на трипадвизор))
Вычленяем, естественно, хорошее и похвалу. О каких-то особенностях говорим, но
нейтрально, без негатива.
***
вот желательнаяструктура описания, по возможности, если есть информация:
1) гденаходится, как добраться,
2) про отель, его интерьер, номера, террасы, (то что есть),что делает его особенным.
3) про пляжи, сколько идти до пляжа. Есть ли зонтики-шезлонги, бесплатные ли они?
4) потом про еду, рестораны
5) потом проразвлечения, дайвинг, велики, анимация, организация символических свадебных
церемоний, если отель организует.
2) Символом можетбыть до 800-ста
Но сами подпункты не обозначаем, но не забываем про каждыехарактеристики отеля говорить по порядку.
Пример:
Constance Halaveli 5*находится насевере атолла Ари. Перелет на остров нагидросамолете из аэропорта Мале займет около 40 минут.
Гостей обычно размещают или на вилле, расположенной в пляжной зоне, или в бунгало над водой. Виллы пляжной зоны имеют свою мини лаундж-зону смаленьким садиком для обедов и ужинов. Влюбом варианте размещения есть бассейны с подогреваемой водой.
Пляжи отеля отличаются пологимвходом в воду. На дне отсутствуют корралы, что делает купание в океане
полностью безопасным. Гости отеля могут отправиться на дайвинг в сопровождении
инструкторов, либо на рыбную ловлю.
Для тех, кто путешествует семьями, в Constance Halaveli 5*оборудованнасовременная детская комната, проводятся разные анимационные программы . Есть бесплатные фитнесс-центр, теннисныекорты; к услугам отдыхающих спа-процедуры и массаж.
В отеле работают 3 ресторана. JAHAZ и JING предлагают своим гостям блюдаевропейской и азиатской кухни, а в ресторане MEERU безупречно готовят дары моря.
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