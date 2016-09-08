Написать статью для сайта на тему: "Хим.чистка мягкой мебели"

КопирайтингЗавершен7 заявок155 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо написать статью для сайта на тему: "Хим.чистка мягкой мебели".

Легкий текст, понятный каждой домохозяйке. Подчеркивающий преимущества фирмы. Без воды. Уникальность не менее 90%.

Приветствуются примеры ваших работ и невысокая цена. )

7 лет назад
pmTS
34 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
zhanna_malyshko
Жанна Малышко 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Я заказывала у Жанны статью по хим.чистке. На вопросы отвечала четко, понятно и быстро. Статью прислала на следующий день, как и договаривались. Текст соответствовал Тех.заданию. Уникальность 100%. Рекомендую!
Четко поставленные задачи, отличная контактность и своевременная оплата. Рекомендую.
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