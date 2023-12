Написание белых книг на английском (~2500 слов)

Суть задачи: написание текста для белых книг (white papers) на английском языке. Тематика: WordPress, онлайн-маркетинг, SEO, SMM, создание онлайн-бизнесов. Текст ориентирован на новичков, которые собираются создать свой первый сайт, онлайн-магазин или блог.

Объем: ~2500 слов.

Оплата: на кошелек WebMoney по факту выполнения.

Требования:

— Хороший английский: сильный акцент и грубые ошибки недопустимы.

— Вменяемая логическая структура и аргументация. Работа в духе SEO-текстов из начала 2000-х не принимается.

— Крайне желательно понимание темы или готовность разобраться — грубые смысловые ошибки недопустимы.

— Максимум конкретики, никаких текстов "ни о чем", никакой "воды" — только информация, которой можно пользоваться. Минимум предложений в духе:

- "many people believe", "all marketers use Facebook because it's a powerful platform", etc.

- "do [something] and success is guaranteed", "[something] works for everyone", "[something] is the best strategy/tool/etc.", and similar.

— Никакого копипастинга (проверка уникальности по CopyScape и SmallSEOTools).

— Наличие ссылок на релевантные источники.

— Наличие иллюстраций со ссылками на файлы.

— Читабельность текста (проверка с помощью Hemingwayapp.com)

— Scanability: текст должен быть разбит на заголовки и подзаголовки. Количество текста в секции с подзаголовком — не более 300 слов.

— Короткие и средние предложения (преимущественно от 4 до 25 слов), 3—4 предложения в абзаце.

— Разговорный стиль, простая разговорная лексика.

— Наличие мотивирующей вводной части и мотивирующего вывода.

Пример плохого текста: http://bit.ly/2c2VaQs

Пример нормального текста: http://bit.ly/2bLwWIr