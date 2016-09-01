Написание белых книг на английском (~2500 слов)

Здравствуйте. Необходимо написать тексты, тематика - светотехника. Люстры, светильники, лампы и прочее. Пожалуйста, откликайтесь только в том случае, если у вас получится писать грамотные и корректные описания. Работы достаточно много. Оплата - 60-70р/1000 символов. Сбербанк, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задачи: написание текста для белых книг (white papers) на английском языке. Тематика: WordPress, онлайн-маркетинг, SEO, SMM, создание онлайн-бизнесов. Текст ориентирован на новичков, которые собираются создать свой первый сайт, онлайн-магазин или блог.
Объем: ~2500 слов.
Оплата: на кошелек WebMoney по факту выполнения.
Требования:
— Хороший английский: сильный акцент и грубые ошибки недопустимы.
— Вменяемая логическая структура и аргументация. Работа в духе SEO-текстов из начала 2000-х не принимается.
— Крайне желательно понимание темы или готовность разобраться — грубые смысловые ошибки недопустимы.
— Максимум конкретики, никаких текстов "ни о чем", никакой "воды" — только информация, которой можно пользоваться. Минимум предложений в духе:
- "many people believe", "all marketers use Facebook because it's a powerful platform", etc.
- "do [something] and success is guaranteed", "[something] works for everyone", "[something] is the best strategy/tool/etc.", and similar.
— Никакого копипастинга (проверка уникальности по CopyScape и SmallSEOTools).
— Наличие ссылок на релевантные источники.
— Наличие иллюстраций со ссылками на файлы.
— Читабельность текста (проверка с помощью Hemingwayapp.com)
— Scanability: текст должен быть разбит на заголовки и подзаголовки. Количество текста в секции с подзаголовком — не более 300 слов.
— Короткие и средние предложения (преимущественно от 4 до 25 слов), 3—4 предложения в абзаце.
— Разговорный стиль, простая разговорная лексика.
— Наличие мотивирующей вводной части и мотивирующего вывода.
Пример плохого текста: http://bit.ly/2c2VaQs
Пример нормального текста: http://bit.ly/2bLwWIr
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