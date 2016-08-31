Требуется написать тексты для разделов сайта

КопирайтингЗакрыт8 заявок271 просмотр
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Что нужно будет сделать:

  • описания разделов сайтов.
  • рерайт описаний косметики и косметологических аппаратов.
  • статьи  по косметологии (рерайт с нескольких источников).
Оплата только на ПриватБанк в гривнах.

 

Требования

  • Грамотный русский язык.
  • Понимание тематики.
  • Умение писать легко и понятно.
  • Ответственность.
  • Соблюдение сроков сдачи.
Авторы будут отбираться на основе тестового задания (не оплачивается).

 

Тестовое задание:

Написать текст на 500 знаков без пробелов на тему: Каковы особенности контурной пластики лица?

7 лет назад
mialle
Марина 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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