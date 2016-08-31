Требуется написать тексты для разделов сайта

пост на форуме, в котором будет сообщение 500 символов, и ссылка на сайт, по которой можно кликнуть, форумы должны быть живые, не мертвые,не заспамленные. Перед тем как разместить пост, на форуме нужно набить 10 сообщений в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно будет сделать:
- описания разделов сайтов.
- рерайт описаний косметики и косметологических аппаратов.
- статьи по косметологии (рерайт с нескольких источников).
Требования
- Грамотный русский язык.
- Понимание тематики.
- Умение писать легко и понятно.
- Ответственность.
- Соблюдение сроков сдачи.
Тестовое задание:
Написать текст на 500 знаков без пробелов на тему: Каковы особенности контурной пластики лица?
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