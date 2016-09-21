mialle

Марина mialle

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Видеомонтаж

Есть опыт монтажа разного видео-контента.

Знание программ:  Adobe Premiere Pro - средний уровень, After Effects -

начальный уровень. Также владею базовыми навыками в программах

Photoshop, Corel Draw, Illustrator и др.

Примеры работ (видеомонтаж, режиссура, разработка, съемка, написание сюжетов): 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmPU3BaM_I2GK9BwRAWQd-qy9Lpq0npXP

https://www.youtube.com/c/AlternatyvneTV

Примеры видео-контента для паблика в социальной сети (перевод, адаптация

текстов, подбор видеоряда, продумывание сценария, монтаж): 

https://fex.net/s/41pof5t

  • Требуется написать тексты для разделов сайта

    Что нужно будет сделать: описания разделов сайтов.рерайт описаний косметики и косметологических аппаратов.статьи  по косметологии (рерайт с нескольких источников).Оплата только на ПриватБанк в гривнах.   Требования ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад