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Видеомонтаж
Есть опыт монтажа разного видео-контента.
Знание программ: Adobe Premiere Pro - средний уровень, After Effects -
начальный уровень. Также владею базовыми навыками в программах
Photoshop, Corel Draw, Illustrator и др.
Примеры работ (видеомонтаж, режиссура, разработка, съемка, написание сюжетов):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmPU3BaM_I2GK9BwRAWQd-qy9Lpq0npXP
https://www.youtube.com/c/AlternatyvneTV
Примеры видео-контента для паблика в социальной сети (перевод, адаптация
текстов, подбор видеоряда, продумывание сценария, монтаж):
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад