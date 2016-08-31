Описание разделов сайта (интернет-магазин) по подробному ТЗ

$2
КопирайтингЗакрыт24 заявки265 просмотров
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В интернет-магазин нужны описания разделов сайта.

Темы разные - медтехника, массажное оборудование, товары для дома и т.д.

Каждое описание объемом примерно 1500 знаков.

Всего будет 200-400 описаний для нескольких копирайтеров.

Цена - в районе 100 руб. за 1000 знаков. (+-20 руб.)

Есть подробное ТЗ, делать по нему.

Тестовая статья обязательна.

7 лет назад
Grembl
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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