Нужно написать продающие статьи-обзоры достопримечательностей страны (русский или украинский языки) с учетом требований СЕО одна статья 3-5 тыс символов. работа подразумевает в дальнейшем длительное сотрудничество. Выбор исполнителя будет производится по реализации тестового задания.
Ищу копирайтера для написания и размещения статей на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ОПЫТНЫЙ сотрудник для обслуживания новостного раздела интернет-магазина китайских телефонов.
Обязанности - написание УНИКАЛЬНЫХ статей, насыщение картинками и ссылками, самостоятельное их размещение на сайте. Не менее 10 статей в месяц.
4.09
Я получил огромное количество заявок на открытую вакансию поэтому есть сложности с выбором кандидата. Что бы определится, подходите ли Вы для этой работы, прошу написать тестовую статью о Xiaomi Redmi Pro 64Gb, разместить
ее на любом ресурсе и предоставить на нее ссылку. Не забудьте о картинках и
ссылках в статье!
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