Ищу копирайтера для написания и размещения статей на сайте

Требуется ОПЫТНЫЙ сотрудник для обслуживания новостного раздела интернет-магазина китайских телефонов.

Обязанности - написание УНИКАЛЬНЫХ статей, насыщение картинками и ссылками, самостоятельное их размещение на сайте. Не менее 10 статей в месяц.

4.09

Я получил огромное количество заявок на открытую вакансию поэтому есть сложности с выбором кандидата. Что бы определится, подходите ли Вы для этой работы, прошу написать тестовую статью о Xiaomi Redmi Pro 64Gb, разместить

ее на любом ресурсе и предоставить на нее ссылку. Не забудьте о картинках и

ссылках в статье!