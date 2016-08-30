Необходимо сделать текст-наполнение для сайта-визитки

Доброго времени суток! Требуется человек, который ответит на вопросы пользователей по автомобильной тематике в виде автоэксперта на сайте. От вас требуется отличное знание автомобиля, грамотность не так важна. Нужно давать развернутый ответ, прикреплять изображения или видео, если это ...