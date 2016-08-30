Статьи на тему домашних вредителей

КопирайтингЗакрыт7 заявок227 просмотров
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Добрый день. Нужно написать статью на тему домашних вредителей (сюда входят разные клопы, тараканы, блохи, крысы, мыши итд). 

Очень важно! Заказ отдам человеку, который связан с этой нишей. т.е. мне нужен профильный специалист (ампелограф, к примеру, или что-то в этом роде).

Жду ваших предложений и расценок за работу

7 лет назад
anarhiya513
Дмитрий 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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