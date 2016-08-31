Написание текста для страницы каталога интернет-магазина

КопирайтингЗавершен9 заявок239 просмотров
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Необходимо написать качественный текст для страницы каталога интернет-магазина, посвященной эллиптическим тренажерам.

Общий объем текста около 1700 символов.

Текст пишется строго в соответствии с тех заданием (прилагается).

Пожалуйста, в заявке указывайте стоимость написания и, желательно, ссылку на свои тексты.

Срок написания текста 3 дня.

В дальнейшем предполагается продолжение сотрудничества.

Спасибо!

7 лет назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$3
1 день
Большое спасибо за работу! Хороший текст в короткие сроки.
Очень понравилось работать с Александром. ТЗ расписано до мелочей, оплата моментальная. Вежливый и отзывчивый заказчик.
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