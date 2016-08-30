Нужен рерайтер

Тексты на тему презентации продуктов и изделий для здоровья, как бады и косметика, так и технологические изделия, приветствуется опыт написания статей для млм систем (сетевых компаний). Более детально в скайпе (указывайте скайп)
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Нужно написать статьи
Оплата 35р/1000 зн
Оплата на ВМ
Если тестовая статья написана достойна, то она оплачивается.
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