Необходимо написать статью на тему "Как правильно заказать сайт для компании". Раскручиваемый ключевик: "заказать сайт". Будем проверять тошноту и плотность. Жду опытных людей в написании подобных текстов.

В статье необходимо осветить подготовительные этапы, выбор компании-исполнителя, плюсы и минусы работы с фрилансерами и так далее.

Объем статьи 7к знаков без пробелов, так же необходимо подобрать картинки.

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