Нужно написать вирусный заголовок к видео (задание для девушек!)

Это тестовое задание. Вам необходимо написать привлекательный, яркий, но не вводящий в заблуждение заголовок к видео. А также сделать описание к нему (1-3 абзаца). Оформите эти видеоролики:

https://www.youtube.com/watch?v=7SLnQKXiif8

https://www.youtube.com/watch?v=_E8cnVw8Ayc

https://youtu.be/B51i3PGl6xk

Примеры заголовков и описаний можно посмотреть здесь:

http://videoboom.cc/

http://storyfox.ru/

В дальнейшем заказы будут в таком ключе.

От вас требуется умение привлекательно оформлять видео контент, умение рерайтить тексты конкурентов, при необходимости публиковать материалы на сайта и модерировать комментарии. Жёстких требований по уникальности нет.

Если вам интересна постоянная и интересная работа, то напишите к видео описание и яркий, вирусный заголовок!

После отправляете это задание в личку.

Это тестовое задание я не оплачиваю, но на его основе выберу исполнителя, который справится лучше с заданием.

Далее обсудим все детали оплаты и работы в личке! Все необходимые инструкции по работе будут предоставлены выбранному кандидату.