Описания железяк для торгующей компании. Арматура, круг, листовой прокат и т.д. всего 21 описание. Описания со смыслом, с разумным употреблением ключевых слов. Нужно чтобы вы разбирались в теме металлопроката, т.к. там присутствует техинформация. План описания: [list][*]Что это [*]тех инфа(можно ...
Нужно написать вирусный заголовок к видео (задание для девушек!)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это тестовое задание. Вам необходимо написать привлекательный, яркий, но не вводящий в заблуждение заголовок к видео. А также сделать описание к нему (1-3 абзаца). Оформите эти видеоролики:
https://www.youtube.com/watch?v=7SLnQKXiif8
https://www.youtube.com/watch?v=_E8cnVw8Ayc
Примеры заголовков и описаний можно посмотреть здесь:
В дальнейшем заказы будут в таком ключе.
От вас требуется умение привлекательно оформлять видео контент, умение рерайтить тексты конкурентов, при необходимости публиковать материалы на сайта и модерировать комментарии. Жёстких требований по уникальности нет.
Если вам интересна постоянная и интересная работа, то напишите к видео описание и яркий, вирусный заголовок!
После отправляете это задание в личку.
Это тестовое задание я не оплачиваю, но на его основе выберу исполнителя, который справится лучше с заданием.
Далее обсудим все детали оплаты и работы в личке! Все необходимые инструкции по работе будут предоставлены выбранному кандидату.
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