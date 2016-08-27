Наполнение сайта компании: ремонту квартир, домов, офисов

КопирайтингЗакрыт11 заявок369 просмотров
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Сайт строительной компаниипо ремонту квартир, домов, ... и других помещений.

Основные ключевые группы: под ключ / цена / фото / в {--город--} / стоимость / недорого ... услуга

Цель каждой статьи:

Предоставление понятного описания услуги, свойство-выгода и особенности, продажа услугу с получение контактов или звонка (проф-маркетинг не нужен, базовый уровень знаний без "белиберды").

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Дополнительно к статье: Разбитие текста на абзацы, наличие списков и простых таблиц,  фотографии.

Основной "фронт" работ для автора:

  • Написание ~ 100 статей для одного сайта;
  • Объемом от 2000 до 3000 ЗПБ;
  • Добавление таблиц, фото, списков;
  • Написание title;
Основные условия и требования:
  • Работа на cms WordPress;
  • Ежедневное написание статей, либо выполнение всего объема в срок;
  • Умение работать с ключевыми словами
  • Стоимость знаков - до 45р./1000;
Готовы производить ежедневную оплату и работать по предоплате, обеспечить полной занятность на любой срок, доплачивать за выполненную работу и увеличивать ставку.
7 лет назад
caymanpress
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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