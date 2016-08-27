Наполнение сайта компании: ремонту квартир, домов, офисов

Сайт строительной компании по ремонту квартир, домов, ... и других помещений.

Основные ключевые группы: под ключ / цена / фото / в {--город--} / стоимость / недорого ... услуга

Цель каждой статьи:

Предоставление понятного описания услуги, свойство-выгода и особенности, продажа услугу с получение контактов или звонка (проф-маркетинг не нужен, базовый уровень знаний без "белиберды").

-------------------

Дополнительно к статье: Разбитие текста на абзацы, наличие списков и простых таблиц, фотографии.

Основной "фронт" работ для автора:

Написание ~ 100 статей для одного сайта;

Объемом от 2000 до 3000 ЗПБ;

Добавление таблиц, фото, списков;

Написание title;

Работа на cms WordPress;

Ежедневное написание статей, либо выполнение всего объема в срок;

Умение работать с ключевыми словами

Стоимость знаков - до 45р./1000;

ежедневную

ОсновныеГотовы производитьоплату и работать по предоплате, обеспечить полной занятность на любой срок, доплачивать за выполненную работу и увеличивать ставку.